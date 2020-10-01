Погода в Крыму на 1 октября: дожди и тепло до +24

В Крыму осень начинает потихоньку вступать в свои права. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 октября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, будет хозяйничать ненастье.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха до 24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи переменная облачность. Утром и днем дождь, гроза. Ветер днем восточный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха до 24°.

Вода в Черном море 21-23°.

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