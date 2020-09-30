В Симферополе и Севастополе 1 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Васильева, 27а, 33
ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 29-41 (нечет);
ул. Белая, 38-42 (чет), 35-41 (чет);
ул. Сакская, 7-27 (нечет); ул. Гридасова 9, 28;
ул. Рождественская, 1/11, 134, 11-23 (нечет);
ул. Черных, 1-30
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Героев Севастополя 10-16(чет),12-а;
ул. Подольцева 6;
ул. Ревякина 1,5
село Родниковое: ул. Скитальца 17,19,20,22,27-53(нечет),30-42(чет),уч.462, ул. Васильковая 1-9(нечет),6,14,20, пер. Орлиновский 1-8, ул. Куликова 1-17(нечет),2-а,2, ул. Баштановая 1-7(нечет), ул. Карадагская 2,6,16, ул. Менгирская 1,7-а
с 9.00 до 13.00
пр. Стрелецкий, 4, 10-20, 1, 5, 9, 11;
ул. Вакуленчука, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 57/11;
ул. Стрелецкая, 4, 22-24
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова, 88, 94, 96, 178, 180;
ул. Силаева, 3, 5, 5-А, 7;
ул. Хрусталева, 23, 25, 29, 39, 49, 51, 53;
ул. Маршала Геловани, 18-Б;
ул. Николая Музыки, 36, 84-А, 92-98
село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21
с 8.00 до 18.00
ул. Колобова, 21 (12, 13, 14, 15 подъезды)
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