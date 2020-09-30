Фото и видео самолета для вызова искусственных осадков в Крыму

Воздушное судно уже красуется в Международном аэропорту Симферополь. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь.

В социальных сетях появились фото и видео самолета-метеолаборатории Як-42Д, посланного в Крым Росгидрометом на борьбу с засухой. Воздушное судно уже красуется в Международном аэропорту Симферополя и успело даже совершить пару пробных полетов.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополя

Напомним, воздушная лаборатория сначала будет оценивать состояние облаков, а после анализа необходимых критериев повторно поднимется в небо, чтобы воздействовать на облачную систему.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополя

Процесс искусственного вызова дождя, заверяют в Росгидромете, будет максимально экологичным.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополя

О том, что Крыму на помощь выделят суперсамолет, заговорили еще в июне этого года. А в августе уже подписали контракт на сумму 25,5 миллиона рублей.

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