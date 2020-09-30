Глава Минздрава Крыма Чемоданов уволен официально

Четыре года Остапенко возглавлял больницу им. Семашко. Фото: Александр Остапенко/Facebook

Глава республики Сергей Аксенов принял отставку министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова. Указ Аксенова опубликован на портале правительства.

- Принять отставку Чемоданова Игоря Геннадьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности, - говорится среди прочего в документе.

Напомним, что теперь возглавлять Минздрав РК будет Александр Остапенко, бывший главный врач больницы имени Семашко. Медучреждением он руководил с осени 2016 года.

Чемоданов, заметим, проработал на посту министра с июля 2019 года. До этого он возглавлял Центр крови.

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