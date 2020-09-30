Житель Симферополя хотел обокрасть церковную лавку. Не вышло

Преступника быстро поймали сотрудники полиции. Фото: Архив "КП".

В церковную лавку Симферополя зашел мужчина. Оглядевшись, он решил украсть браслеты из драгоценных металлов, икону, а также бутылку вина.

- Преступник пытался похитить имущество церкви. Его остановил настоятель храма. Разозлившись, мужчина ударил по стеклянной витрине и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выйдя из лавки, симферополец направился в магазин алкогольной продукции, где разбил три бутылки вина, а одну прихватил с собой.

Нарушителя нашли быстро. Им оказался 38-летний житель столицы, ранее судим за имущественные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков.

Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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