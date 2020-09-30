Крымским владельцам электромобилей предоставят бесплатные парковки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для владельцев электромобилей создадут специальные парковки с зарядными устройствами. К такому решению крымские власти пришли, опираясь на распоряжение Евразийского межправительственного совета.

- Предоставить на территории Республики Крым владельцам колесных транспортных средств с электрическими двигателями право пользования парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, бесплатно, - прописано в постановлении Совета министров Крыма.

Более подробно ознакомиться с документом можно на официальном портале Совмина РК.

Напомним, улицу Александра Невского Симферополя до сих пор не открыли – ремонтные работы затянулись из-за 50 деформированных коллекторов. Запустить движение обещают 1 октября.

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