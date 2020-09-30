Часть Симферополя и Симферопольского района на сутки останется без воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за аварийных работ часть Симферополя и Симферопольского района останется на сутки без воды.

- Из-за аварийно-восстановительных работ на системе технологического водоснабжения АО «Крым ТЭЦ», с 8.00 1 октября до 8.00 2 октября 2020 года будет ограничено водоснабжение, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

К перебоям с водоснабжением стоит быть готовым жителям сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгановка и садовых товариществ «Горки» и «Строитель».

Отсутствие водоснабжения ждет также жителей микрорайонов Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Солнечная Долина, Белое, Луговое, Марьино.

Воды не будет и по улицам Кечкеметская, Киевская, Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Бела Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевской, Глинки, Ковыльная, Бородина, переулку Северный, проспекту Победы.

С более подробным списком мест, где будут перебои с водоснабжением, а также с графиком подвоза воды можно ознакомиться по ссылке.

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