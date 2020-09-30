Из резервного фонда Минздрава РК выделят деньги лабораториям на ПЦР-тесты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лаборатории, диагностирующие коронавирус методом ПЦР, поддержат средствами из резервного фонда Министерства здравоохранения Крыма.
- Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым министерству здравоохранения РК бюджетные ассигнования на проведение диагностического исследования на определение вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции жителям РК, в том числе незастрахованным лицам по системе обязательного медицинского страхования в сумме 15 миллионов рублей, - прописано в распоряжении Совета министров Крыма.
С документом более подробно можно ознакомиться на официальном сайте крымского правительства.
Напомним, в Крыму, по словам руководителя Роспотребнадзора РК Натальи Пеньковской, увеличилось число лабораторий, проводящих тесты на COVID-19. Так, теперь в регионе их пять, и три из них – федеральные.
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