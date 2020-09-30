В Крым планируют пустить поезда из Перми, Омска и Астрахани. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Крым в скором времени свяжут железнодорожным сообщением с рядом городов и областей России. Новые маршруты планируется запустить до конца этого года.

- Популярен вопрос о маршрутах в Брянскую и Орловскую области. Мы планируем запуск поезда, который пройдет через эти субъекты Федерации. Кроме того, до конца года планируем связать Крым нашими поездами с Пермью, Омском и Астраханью, - отметили в пресс-службе оператора железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд сервис экспресс».

Напомним, железнодорожное сообщение между Крымом и материком открыли в декабре 2019 года, а в июне 2020 по Керченскому мосту пустили грузовые поезда. Сейчас Крым принимает пассажирские составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Ростова-на-Дону, Кисловодска и Вологды.

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