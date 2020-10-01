Температура воды в Крыму в Черном море 1 октября 2020

Самая теплая вода на юге региона сейчас в районе Карадага и Ялты – 23 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в районе Карадага и Ялты – 23 градуса. На градус прохладнее у берегов Феодосии, Алушты и Севастополя – 22 градуса.

На градус стало холоднее на побережье Евпатории – 21 градус. Особых температурных изменений синоптики не фиксируют в Черноморском – там по-прежнему 21 градус.

Понизилась также температура морской воды в Керченском проливе – 21 градус. В Азовском море без перемен – 21 градус.

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