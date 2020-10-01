В Крыму увеличен минимальный взнос на капремонт в 2021 году

Фото: Архив "КП"

В Крыму установили норму оплаты ежемесячного взноса на капремонт в 2021 году. Как говорится в постановлении Совета министров Крыма, в следующем году нужно будет платить по 6,5 рубля за один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения.

- Установить на 2021 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,5 руб за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, – говорится в документе.

Напомним, что в текущем году собственники платят по 6,16 рубля за метр квадратный, что на 5,2% ниже, чем в 2021 году.

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