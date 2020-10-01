В Крыму безналичная оплата проезда в транспорте со скидкой продлена до конца года

Оплата со скидкойв транспорте продлена до конца года Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму акция по безналичной оплате проезда в транспорте со скидкой продлена до конца года. С ноября через приложение Mir Pay будет действовать скидка 10 рублей.

-Ездить в общественном транспорте со скидкой в размере 4 рубля можно до 31 октября,- уточнил министр транспорта Крыма Сергей Карпов. - С 1 ноября при оплате через смартфоны, наделенные модулем NFC, будет действовать скидка 10 рублей.

Экономить на проезде жители и гости полуострова могут в муниципальных автобусах и троллейбусах. Частные перевозчики продолжают установку валидаторов в транспорте. Однако переходить на безналичную оплату они не спешат — зачастую валидаторы не подключены к сети, чтобы пассажиры рассчитывались наличными по полному тарифу.

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