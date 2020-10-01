В Крыму за сутки обнаружили 93 зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 30 сентября зарегистрировали 93 случая коронавируса. 53 зараженных сами обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

10 зараженных обнаружили по ранее зарегистрированным случаям, 30 - при скрининге здорового населения.

Всего в Крыму зарегистрировали 4657 случаев коронавируса, 105 из них завезли из-за границы, 128 завезли из субъектов РФ и по контакту с ними. Еще 3634 случая обнаружили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 790 – при скрининге здоровых лиц.

За сутки на коронавирус обследовали 4173 человека.

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