Министр транспорта Карпов отправлен в отставку

Карпов уволен с поста министра транспорта. Фото: Сергей Аксенов on Twitter

Министра транспорта Крыма Сергей Карпов отправлен в отставку. Об этом сегодня на совещании по ситуации в строительной отрасли республики сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Сегодня я подписал заявление на увольнение министра транспорта Сергея Василия Карпова, - отметил он. - Новый министр будет назначен в течение недели.

Причиной увольнения глава Крыма назвал нарушение регламентов строительства и графиков выполнения ремонтных работ на дорогах республики. Ранее по этой причине Карпов получил выговор.

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