В обезвоженных районах Симферополя заполнили общественные баки

В Симферополе не все баки заполнены водой Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе заполнили водой резервные емкости в тех районах, где ограничена подача воды 1 октября. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин.

- В ночное время проводили завоз воды в резервные емкости, которые расположены в тех районах, в которых будет ограничена подача 1 октября, - сказал Русин.

Отметим, что водоснабжение ограничено в части районов Симферополя с 8.00 1 октября до 8.00 2 октября.

Также Русин подчеркнул, что в отдельных районах крымской столицы зафиксированы отклонения от графика подачи воды.

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