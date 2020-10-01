Начальника Сакского ГИБДД арестовали за «крышевание» близких

За «крышевание» знакомого начальника сакского ГИБДД арестовали на месяц. Фото: Архив "КП"

Начальника сакского ГИБДД взяли под стражу на месяц за превышение должностных полномочий, а именно за «крышевание» приятеля. Теперь сотруднику МВД может грозить до 4 лет лишения свободы.

Подозреваемый вступился за приятеля, оказавшегося за рулем без прав, документов на машину и полиса ОСАГО. Он потребовал от инспектора не привлекать друга к административной ответственности.

Действия начальника расценили как преступление - мужчина защитил нарушителя вопреки должностным обязанностям, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Сакского районного суда.

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