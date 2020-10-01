В Крыму скончалось еще 2 пациента с коронавирусом

В Крыму скончалось еще 2 COVID-положительных пациента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Крыму скончалось еще 2 больных коронавирусом. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов с начала пандемии составило 68 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 93 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 53 зараженных самостоятельно обратились к врачу, почувствовав недомогание. 10 нашли среди тех, кто ранее контактировал с зараженными. Еще 30 случаев выявили при скрининге здорового населения.

За весь период бушевания болезни в Крыму выздоровело 2857 человек. В лабораториях за сутки проверили 4173 человек на COVID-19.

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