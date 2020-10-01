На трассе «Таврида» в кювет улетела легковушка

Водитель иномарки улетел в кювет на трассе «Таврида». Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

На трассе «Таврида» в кювет улетела иномарка. Трагедия развернулась днем 30 сентября.

На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей, карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД. По прибытии выяснилось, что водитель автомобиля марки Mazda, не справившись с управлением, улетел в кювет.

Пострадавшего водителя спасатели вытащили при помощи спецоборудования и передали на носилках врачам. Помимо этого, на месте аварии провели ряд мер противопожарной безопасности.

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