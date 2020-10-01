В Крыму освоили больше 70% средств по ФЦП

Фото: Архив "КП"

В 2020 году в Крыму освоили больше 70% средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.

- На текущую дату у нас уже кассовое освоение составляет 70 с небольшим процентов. Если мы сравним даже с итогами 2019 года - на 1 октября кассовый план составлял чуть меньше 50%. Динамика положительная, - сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов в эфире телеканала «Миллет».

Вице-премьер отметил, что в планах освоить все средства, выделенные на текущий год, хотя по нескольким объектам есть риски. Они связаны, как заявил Кабанов, с недобросовестными чиновниками.

- Безалаберность - из-за этого буквально недавно был объявлен ряд выговоров с увольнениями, говорю, как есть. Но 2020 год мы должны закончить с достижением по всем объектам стопроцентного показателя, - подчеркнул он.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50