Два водохранилища Крыма не пополнялись с лета. Фото: Михаил ПАТЛИС

Запасы воды в двух крымских водохранилищах не пополнялись уже больше месяца.

- С 28 августа прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а с 31 августа – в Партизанское, - сообщили в пресс-службе Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Хорошие дожди накрывали полуостров лишь дважды за месяц: 5-6 и 29-30 сентября. Но из-за локальности они не принесли большого притока воды в реки. К примеру, объем воды в бассейне реки Черная, питающей Чернореченское водохранилище, после дождей составил всего 70-73% от нормы.

На протяжении месяца русло в верховьях реки Черная было сухим. Стока же в реке нет уже 44 дня. А все из-за высоких температур воздуха в течение всего сентября. И даже пришедшие в последние дни месяца дожди, отмечают синоптики, на уровень рек не повлияли.

- Уровни воды в отдельных реках повышались на 1-3 см, - подытожили синоптики.

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