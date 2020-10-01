Крымских чиновников будут наказывать за срыв сроков ФЦП и отсутствие документации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За срыв сроков строительных работ глав администраций, министерств и ведомств глава Крыма Сергей Аксенов будет нещадно наказывать.

- Вопрос, связанный с тем, чтобы составить график производства работ, - это вопрос двух часов времени для любого руководителя по всем объектам, которые реализуются в городе или районе, - подчеркнул Аксенов во время традиционного совещания по строительной отрасли Крыма.

При этом исполнителей, по его словам, наказывать не будут.

К ужесточению строительного контроля главу Крыма подтолкнул доклад министра строительства и архитектуры Михаила Храмова о срыве сроков строительно-монтажных работ на объектах ФЦП.

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