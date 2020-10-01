«ВАД» достроит за обанкротившимися сибиряками объездную Дубки – Левадки

Дорожников из сибири признали банкротами в мае. Фото: Архив "КП".

Объездную дорогу Дубки – Левадки достроит питерская компания «ВАД», которая занималась возведением федеральной трассы «Таврида». Фирма, которая делал объездную, обанкротилась.

Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, сдать дорогу в эксплуатацию планируют в 2021 году. Такие сроки согласовал лично заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.

Глава Крыма Сергей Аксенов при этом дал распоряжение не ждать окончания строительства дороги и включить на ней освещение.

- Столбы установлены, фонари стоят, но там попадаешь со светлых участков на темные, хоть глаз выколи, - заявил Аксенов на совещании по строительной отрасли.

Напомним, что строить объездную Дубки – Левадки начали еще зимой 2017 года. Движение по ней открыли только зимой 2019-го. Однако строительство трассы было незакончено, объект в эксплуатацию так и не сдали. Стоимость дороги - 6,14 миллиарда рублей.

Строительство вела сибирская компания «Сибавтобан». В мае суд признал ее банкротом.

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