Чиновник из Алушты впустую потратил 14 бюджетных миллионов

За миллионные убытки бюджету чиновник ответит в суде. Фото: Архив "КП".

В Алуште экс-начальник управления капитального строительства местной администрации обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которые нанесли городу финансовый ущерб в 14 миллионов рублей. Теперь чиновника ждет суд.

По данным прокуратуры Крыма, еще в 2016 году управление капстроительства подписало контракт на установку модульной котельной в Партените. Ее цена превышала 14 миллионов.

Подрядчик получил аванс 4 миллиона рублей, а затем чиновник заключил с ним еще и дополнительно соглашение, благодаря которому фирме дали еще больше 2,9 миллиона рублей.

Госслужащий знал, что подрядчик не выполнит свои обязанности, но все равно настоял на перечислении ему аванса. Так чиновник хотел выслужиться перед начальством и освоить бюджетные деньги.

Позже обвиняемый подписал два акта о приемке выполненных работ за декабрь 2016 года, которые подрядчик не выполнил.

Таким образом, чиновник нанес бюджету Алушты ущерб более чем на 14 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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