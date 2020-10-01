Аксенов встретил в Крыму итальянского кутюрье Биаджини

Биаджини встречал глава Крыма. Фото: Сергей Аксенов/Facebook.

Роберто Биаджини, итальянский дизайнер, приехал в Крым чтобы провести среди местных модельеров несколько обучающих лекций.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, правительство Крыма окажет Биаджини поддержку во время его визита на полуостров.

Аксенов лично встретил итальянского кутюрье в Совете министров. На встрече также присутствовала депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская. В рамках встречи Биаджини представил свои планы по реализации проектов в Крыму.

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