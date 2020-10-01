В Ялте за бережно выращенную плантацию конопли отцу и сыну грозит 8 лет тюрьмы. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

В Ялте за не совсем законное «хобби» отцу и сыну грозит до 8 лет лишения свободы. Свою деятельность мужчины развернули в скрытом от людских глаз месте – в глубине горнолесного заповедника. Однако даже густая крона деревьев «спасти» семейное дело от правоохранительных органов не смогла.

Полицейские наткнулись на плантацию марихуаны во время оперативно-профилактической операции «Мак». Рядом обнаружилась палатка, в которой жили владельцы конопляного поля: 43-летний житель Ялты и его 22-летний сын.

Пойманные с поличным мужчины раскаялись и рассказали, что семена наркотического растения купили в интернете, а садовые принадлежности приобрели в бытовом магазине.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, за саженцами велся тщательный уход. Так, их стадии роста мужчины записывали в тетради; а чтобы различать кустики меж собой, каждому из них дали имя.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 83 саженца конопли, 7 бумажных свертков и 36 пакетиков с высушенным и перемолотым растением. Против мужчин возбудили уголовное дело по факту незаконного разведения растения, содержащего наркотические вещества. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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