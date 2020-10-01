График работы МФЦ «Мои документы» в Крыму

График работы в МФЦ «Мои документы» Крыма изменился 1 октября 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

График работы во многих крымских МФЦ «Мои документы» изменился 1 октября 2020 года. С режимом работы каждого отделения более подробно можно ознакомиться по ссылке.

Изменения также претерпел список услуг одного ялтинского отделения, расположенного по улице Васильева. Там на данный момент осуществляется только выдача готовых результатов по оказанным ранее услугам.

При этом второй офис «Мои документы» в Ялте, находящийся по улице Киевская, работает в прежнем режиме, сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Напомним, обратиться в крымские МФЦ «Мои документы» можно только по предварительной записи. Талон оформляется на официальном сайте md-crimea.ru.

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