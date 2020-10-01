Продавцы симферопольских рынков взвинчивают цены на лимоны и имбирь

На рынках Симферополя растут цены на продукты с витамином С. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продавцы на рынках крымской столицы необоснованно взвинчивают цены на продукты с витамином C. Хотя тем спросом, какой был на них весной, они пока не пользуются, сообщает ForPost.

- Не сказать, что товар улетает, но потихоньку спрашивают. Весной продавали имбирь по 600-900 рублей, потом просто сами перестали закупать, - объяснил Энвер, продавец овощей на Куйбышевском рынке.

На данный момент за килограмм свежего корня можно отдать 350-400 рублей. А вот за килограмм лимонов продавцы требуют 140-180 рублей.

- Цена на прежнем уровне. Повышения нет, - утверждает Ирина, продавец на Центральном рынке Симферополя.

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