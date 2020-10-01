Аксенов принял отставку министра транспорта Крыма

Карпов уволен с поста министра транспорта. Фото: Сергей Аксенов on Twitter

Отставку министра транспорта Крыма Сергея Карпова принял глава РК Сергей Аксенов. Указ о соответствующем решении размещен на сайте республиканского правительства.

- Постановляю принять отставку Карпова Сергея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению, - говорится в документе.

Напомним, что нового министра транспорта Крыма назначат в течение недели, по словам Сергея Аксенова. Сергей Карпов возглавлял ведомство с 24 октября 2018 года.

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