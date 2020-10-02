Крымский винзавод «Массандра» стал акционерным обществом

Фото: massandra.su

Винодельческий завод «Массандра» в Крыму стал акционерным обществом. Ранее винзавод был государственным унитарным предприятием. Соответствующие изменения появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Отметим, что парламент Крыма в мае текущего года внес «Массандру» в план приватизации. Уставный капитал винзавода 3,5 миллиарда рублей. Ранее госпредприятие планировали преобразовать в хозяйственное общество.

Напомним, генеральный директор «Массандры» Янина Павленко снова стала главой Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма.

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