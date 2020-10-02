В Крыму назвали причину отключения валидаторов в общественном транспорте

В Крыму стало известно, почему не работают валидаторы в общественном транспорте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

После того, как в общественном транспорте Симферополя установили бесконтактную систему оплаты проезда, жители крымской столицы начали жаловаться в соцсетях на неработающие устройства.

Как оказалось, следить за работой валидаторов некому, потому что бесконтактная оплата проезда является дополнительной услугой. Работа самой системы также не отлажена – водители порой вообще не имеют представления, куда уходят деньги пассажиров, поэтому зачастую отключают валидаторы.

- Эта проблема чаще всего связана с тем, что водители сами отключают валидаторы, - подтвердили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

При этом если валидатор выключен, а наличных с собой нет, поездка может быть бесплатной. Жителям Крыма, правда, стоит быть готовым к тому, что на некоторых маршрутах специальных устройств нет вообще.

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