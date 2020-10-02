Александр Остапенко официально занял пост министра здравоохранения Крыма. Фото: Александр Остапенко/Facebook

Министром здравоохранения Республики Крым официально назначили Александра Остапенко. Соответствующий указ главы региона опубликовали на официальном портале правительства.

- Назначить Остапенко Александра Ивановича на государственную должность Республики Крым – министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым, - указано в документе.

Ранее Александр Остапенко был главврачом Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.

Напомним, 30 сентября с поста министра здравоохранения сняли Игоря Чемоданова. На должность он заступил в июле 2019 года.

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