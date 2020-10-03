Стало известно, когда на Крымский полуострове вернется летнее тепло

В Крыму можно купаться и в октябре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове чуть стало прохладнее. Повеяло настоящей осенью. Но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил, что в выходные и до конца следующей недели в Крым вернется уют и тепло.

Эксперт сообщил, что в уик-энд столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. В будние дни и вовсе воздух в светлое время суток прогреется до 27 градусов.

Синоптик пообещал сухую погоду, яркое солнце. На деле жители Крымского полуострова согласны и на прохладу, главное, чтобы начались дожди, потому что в Симферополе, да и не только, сложилась аховая ситуация с водоснабжением. Виной тому – пересохшие водохранилища, которые снабжают населенные пункты живительной влагой.

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