Украина стала лидером по импорту крымской сельхозпродукции

В Крыму идет развитие АПК. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно в какой стране пользуется популярностью продукция аграриев полуострова.

- В 2020 году крымская продукция агропромышленного комплекса экспортировалась в двенадцать стран мира. Наибольший удельный вес занимает экспорт в Украину – экспортировано на 8 миллионов долларов США (61 процентов экспортируемой продукции, 627,6 миллиона рублей) и Китай – на 3,3 миллионов долларов США (25 процента экспорта, 258,9 миллиона рублей), - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым.

Так же продукция из Крыма поставлялась в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию, Армению, Турцию, Таджикистан, Сербию и Израиль.

В общей сложности с начала 2020 года экспорт крымской сельхозпродукции достиг почти 13 миллионов долларов (около 1 миллиарда рублей).

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