В КФУ создадут Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна

Учебное заведение шагает в ногу со временем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крымском федеральном университете хотят организовать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, где студенты, помимо журналистики, будут изучать SMM, маркетинг, дизайн и другие современный и перспективные направления.

Помощник ректора по связям с общественностью КФУ им. В.И. Вернадского Эрвин Мусаев сообщил, что институт будет создан на базе пяти действующих кафедр: рекламы и издательского дела, информационно-полиграфических технологий, книжной графики и дизайна печатной продукции, частично журналистики и межъязыковых коммуникаций, а также культурологии.

Нет речи и о кадровых сокращениях: весь профессорско-преподавательский состав кафедр сохранит свои рабочие места.

Есть наметки на базе нового института будет создан современный медиапарк, в состав которого войдут пресс-центр, медиалаборатория и анимационная лаборатория.

- Существуют определенные потребности современного мира, а мы как университет должны эти потребности удовлетворять. И создание такого института позволит нам двигаться вперед и стать локомотивом медиатехнологий не только в нашем регионе, но и во всем федеральном округе», – отметил ученый.

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