«Девочка сумела вырваться»: В Симферополе тренера по стрельбе подозревают в педофилии

По инциденту проводится следствие. Фото: Следком РК и г. Севастополя

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщила о том возбуждено уголовное дело в отношении тренера по пулевой стрельбе одной из спортивных школ Симферополя.

69-летнего наставника подозревается в развратных действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч.2 ст. 135 Уголовный Кодекс РФ).

- 29 сентября мужчина, улучив момент, когда его 13-летняя воспитанница останется в помещении раздевалки после занятий одна, совершил развратные действия, не связанные с применением насилия, - говорится в официальном заявлении. - Девочка сумела вырваться, рассказав дома маме о совершенных в отношении нее противоправных деяниях.

Когда подозреваемого задержали, то в его телефоне нашли непристойные фотографии. Идет расследование уголовного дела, в том числе выясняется, не проявлял ли раньше пожилой тренер такой преступный интерес к другим воспитанницам кружка.

Так же следствие готовит в суд с ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

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