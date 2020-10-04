В Керчи столкнулись легковое авто и автобус

В Керчи вечером 3 октября столкнулись легковое авто и автобус. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, ДТП произошло на шоссе Героев Сталинграда.

Сообщение поступило спасателям в 16.05. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что столкнулись «ВАЗ 2103» и автобус «Нефаз». Пострадали водитель и пассажир легкового авто.

Спасатели деблокировали водителя из авто с помощью гидравлического оборудования, а также транспортировали пострадавших в карету «скорой помощи», их доставили в Керченскую городскую больницу №1.

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