В Симферополе пожилого тренера задержали за развращение 13-летеней девочки

69-летний тренер после занятий с 13-летней воспитанницей надругался над ней же в раздевалке. Фото: Архив "КП"

Против пожилого тренера по пулевой стрельбе симферопольской спортивной школы возбудили уголовное дело – его обвиняют в развращении 13-летней ученицы.

Инцидент развернулся во второй половине 29 сентября. 69-летний тренер после занятий с 13-летней воспитанницей дождался, когда девочка останется в раздевалке одна. Затем он зашел внутрь и, не применяя насилия, «совершил развратные действия», сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Девочка «из объятий» пожилого учителя сумела вырваться, и о произошедшем молчать не стала – сразу все рассказала маме. Мужчину арестовали, в его телефоне также нашли фотоснимки неприличного содержания. Сейчас сотрудники следственных органов выясняют, единичный ли то был эпизод или нет.

За развращение несовершеннолетней 69-летнему тренеру спортшколы может грозить до 8 лет лишения свободы.

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