Эксперт предложил перенести опреснительную установку

Крымские водохранилища обмелели на 7 миллионов кубометров за последний месяц Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для того, чтобы решить проблему вододефицита не только в Симферополе, но и в Севастополе, опреснительную установку нужно поставить недалеко от города-героя. Такое мнение выразил директор научно-производственной фирмы (НПФ) «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

- Поскольку из-за отказа брать воду из Коккозки Севастополь все-таки остается без воды, скорее всего, этот проект возник в противовес, чтобы Коккозку не трогать, - пояснил Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

Также эксперт отметил, что если бы установку для опреснения рассматривали только как обеспечение водой полуострова, то удобнее было бы ее установить в селе Жаворонки на Межгорном гидроузле.

Напомним, в курортном поселке Николаевка на берегу Черного моря из-за дефицита воды на полуострове планируют построить первую опреснительную станцию для Симферополя. Об этом на совещании по водоснабжению столичного региона сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

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