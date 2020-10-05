После исчезновения студентки в Севастополе возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

Следствие возбудило уголовное дело после исчезновения севастопольской студентки.

Как сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, после обеда 29 сентября девушка вышла со спутником на морскую прогулку в районе бухты Круглая.

- Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. В настоящее время сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которая во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС осуществляют поисковые мероприятия, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда, - сообщила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в «целях проверки следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения студентки».