Глава Чечни разберется с убийством жителя Симферополя. Фото: скриншот из видео.

Не подливать масла в огонь призвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, до которого дошла новость об убийстве жителя Симферополя выходцем из Чечни. Он также сказал, что разберется в ситуации, сообщает ForPost со ссылкой на Telegram главы.

- Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен. Но лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии, - подчеркнул Кадыров в соцсети.

Он отметил, что врачи серьезных травм у погибшего не нашли. Сам же мужчина лишь спустя сутки скончался дома. Кадыров уточняет, что в такой ситуации причиной смерти могли стать «любые факторы».

- Но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя», - объяснил глава республики и добавил, что подобного рода публикации – провокационны, направлены на разжигание межнационального конфликта.

Преступник, откуда бы он ни был, по словам Кадырова, в любом случае нужно наказать.

- Но в случившемся в Симферополе национальной подоплеки нет. Не надо нагнетать страсти, - подытожил он.

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