В Крыму не будут повышать цены на продукты питания в супермаркетах. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В крымских торговых сетях не будет расти стоимость продуктов питания. Соответствующий документ уже подписали в этом году.

- Что касается цен на продукты питания, мы заключили в этом году меморандум с нашими торговыми сетями о неповышении цен на продукты питания, - сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, слова которого приводит Крым 24.

При этом, по словам Гоцанюка, на еженедельных ярмарках на продажу выставляют больше 300 тонн сельхозпродукции, на которую ставят цены на 10% ниже рыночных.

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