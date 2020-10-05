В Керчи два пьяных хулигана разбили больше 60 торговых палаток. Фото: Архив "КП"

В Керчи два пьяных хулигана разбили 63 торговые палатки и украли из них деньги – свыше 12 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались местные жители 23-х и 25-и лет. Во время расследования выяснилось, что молодые люди также разбили пару машин, припаркованных в соседнем от палаток районе.

За кражу денег хулиганам грозит до 5 лет лишения свободы. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по факту порчи имущества.

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