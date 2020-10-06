Из14 скважин для отопительного сезона в Симферополе пробурено 11 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для котельных Симферополя пробурят 14 скважин по добыче воды. Уже идет промывка 11 скважин.

- Работы идут по графику, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрий Черняев. - Для 14 котелен уже пробурено 11 скважин. Всего их будет 14 скважин для 17 котелен. Срок установлен 15 октября.

По расчету технических специалистов подземная вода покроет до 50% потребностей котельных и сэкономит для питья до 2 тысяч кубометров в сутки. Чтобы иметь запас, на 70 котельных Симферополя установили емкости, и еще на 5 миллионов рублей объявлена закупка баков.

С 15 октября в Крыму официально стартует отопительный сезон.

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