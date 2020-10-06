В Крыму пьяный водитель и его жена напали на полицейского

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В поселке Черноморское произошло ЧП – пьяный мужчина и его жена напали на сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, полицейский проходил по двору многоквартирного дома и обратил внимание авто «Лада Гранта», за рулем которого был пьяный мужчина.

Полицейский сделал замечание водителю и вызвал наряд ГИБДД, но водителю такие действия не понравились.

- Он и его супруга, которая также находилась в автомобиле, начали оскорблять сотрудника полиции, нанесли ему несколько ударов и повредили форменное обмундирование, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли на подмогу, помогли усмирить дебоширов. Медики зафиксировали у пострадавшего полицейского ушибы мягких тканей и ссадины верхних конечностей, шеи и головы.

Было проведено освидетельствование, в результате которого у мужчины в крови нашли 0,48 промилле алкоголя. По этому факту был составлен административный протокол. Супруга пьяного водителя отказалась от освидетельствования. Однако было установлено, что женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей за применение насилия против представителя власти.

Материалы дела переданы в следственные органы.

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