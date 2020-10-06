Власти Крыма предлагают Минску открыть прямое транспортное сообщение

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Власти Крыма подготовят соглашение об открытии прямого транспортного сообщения с Республикой Беларусь. Предварительная договоренность достигнута на

Российско-белорусском форуме регионов.

- Все регионы РФ заключают соглашения с правительством Белоруссии, - пояснил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Мы заинтересованы, как минимум, в прямом транспортном сообщении, как авиационном так и железнодорожном.

Подготовкой межрегионального соглашения займется Совет министров РК. Со своей стороны Госсовет Крыма разработает предложения по межпарламентскому сотрудничеству.

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