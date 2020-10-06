В Крыму собрали половину урожая винограда

Урожай винограда ожидается на уровне прошлогоднего Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму собрали урожай 36 тысяч тонн винограда с 7 тысяч га посадок из 14 664 га. Урожайность составила более 50 центнеров с гектара.

- Собрано 33 220 тонны технического винограда и почти 3 тысячи тонн столового, - отметили в Минсельхозе Крыма.

Более 25 тысяч тонн пошли на переработку, еще 17 тысяч — заложены на хранение. Урожай винограда этого года ожидается на уровне прошлогоднего. Валовой сбор винограда урожая 2019 года составил 99,60 тысяч тонн при урожайности 64,2 ц/га.

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