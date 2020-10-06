В Керчи нашли усыпальницу известного градоначальника XIX века. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время ремонтных работ на Митридатской лестнице в Керчи рабочие нашли усыпальницу XIX века, где, как предполагают ученые, может покоиться Керчь-Еникальский градоначальник Иван Стемпковский.

- Это открытие очень знаменательно не только для Керчи, но и для всей России. Личность Ивана Стемпковского — легендарная. Считалось, что утерян не только фундамент часовни, но и захоронение, - подчеркнула директор «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» Татьяна Умрихина, слова которой приводит Крым 24.

Сейчас находка ждет исследований и анализа. Хотя уже по чертежам и снимкам экспертам удалось опознать фундамент часовни и сам склеп.

СПРАВКА КП

Иван Стемпковской в 1828-1832 годах был градоначальником Керчи. В становлении города он сыграл немаловажную роль.

Стемпковской также является одним из основателей Керченского музея древностей; помимо этого, он внес большой вклад в изучение истории и археологии на юге России, прежде всего, Боспорского царства.

Иван Стемпковской завещал похоронить себя рядом с делом своей жизни - раскопками Пантикапея на вершине горы Митридат. На могиле его в скором времени построили часовню в неоклассическом стиле, которая сто лет была одним из символов Керчи. Но в 1944 году ее разрушили.

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