ВАД раньше срока закончил ремонт дороги Бахчисарай-Синапное

Горной дорогой теперь можно любоваться. Фото: пресс-служба ВАД

Компания «ВАД» на два месяца раньше срока закончила ремонт автодороги Бахчисарай-Синапное. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на восстановление 20 км трассы ушло около 300 миллионов рублей.

- Специалисты подрядной организации отфрезеровали старое покрытие на участке от Бахчисарая до села Синапное, устранив дефекты и подготовив участок под укладку, - сообщил пресс-секретарь компании ВАД Григорий Назаров.- После этого дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя и укладку верхнего слоя покрытия на площади более чем 143 тысячи квадратных метров. Вдоль дороги был установлен бортовой камень, укреплены обочины и устроены парковочные карманы.

Перед ремонтом дороги специалисты провели комплекс обследований и испытаний. Как оказалось, основание под ней вообще не несло никакой нагрузки. Поэтому дорожникам пришлось на треть заменить подложку, прежде чем восстанавливать асфальтовое покрытие.

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