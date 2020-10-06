Правоохранители задержали бизнесмена, с которым каталась пропавшая в Севастополе студентка

Фото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

Правоохранители задержали бизнесмена, с которым студентка, пропавшая в Севастополе, выходила на морскую прогулку.

- У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент, - сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В Следкоме отметили, что девушка отправилась со спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая 29 сентября после обеда. Мужчина сообщил следствию, что студентка пропала во время купания.

После того, как девушка пропала, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи, полицейские и сотрудники МЧС продолжают искать пропавшую девушку. По словам Ольги Постновой, по уголовному делу проводят анализ сведений, допрашивают свидетелей, а также изучают данные, полученные из камер видеозаписи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50