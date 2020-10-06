В Крыму появилось пять граффити по военным мотивам

В Симферополе граффити появилось на стене Крымского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны Фото: Никита ПОЛЬКО

В Керчи, Феодосии, Судаке, Симферополе и Ялте появилось пять художественных полотен по тематике Великой Отечественной войны.

Проект реализовали в рамках Всероссийского конкурса граффити, приуроченного празднованию 75-й годовщины Победы. В нем приняли участие художники арт-кластера «Таврида» и авторские коллективы.

Участниками конкурса стрит-арт-художников и граффити-райтеров стали ребята из 11 регионов Росси Фото: Никита ПОЛЬКО

- Мой дед прошел всю войну, поэтому участвовать в таком проекте для меня - очень важная и очень личная история. Кому-то может показаться, что стрит-арт и ВОВ несовместимы, но это не так. Мы выбрали пять понятных каждому историй и постарались рассказать о них средствами современного уличного изобразительного искусства, - поделился член экспертного жюри конкурса и лидер творческой группы Desarte365 Александр Милицин.

На стене судакского дома культуры появилось граффити, посвященное возвращению военных домой и встрече с любимыми. Еще один арт-объект изобразили в Феодосии на стене дома №14 по улице Победы. Здесь изображена история теплохода «Армения», который подтопила немецкая авиация у берегов Крыма в 1941 году. На керченской набережной появилось граффити с изображением доблестного воина, сражающегося против немецкого танка, а в Симферополе на стене Крымского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны граффити посвящено главной стратегической операции по освобождению от фашистов. В Ялте на улице Киевская, 6 появился арт-объект с летчиком советской авиации.

Лучшие эскизы граффити выбирали члены жюри Фото: Никита ПОЛЬКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50